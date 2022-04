Le Bayern Munich disposé à envoyer Tanguy Kouassi en prêt

S'imposer au Bayern Munich n'est pas chose aisée. Ça l'est encore moins quand on est un jeune défenseur central français qui découvre un nouveau pays, une nouvelle langue et de nouveaux coéquipiers. Tanguy Nianzou Kouassi, arrivé en Bavière en 2020 en provenance du PSG avec un statut de défenseur central talentueux et prometteur, peine à s'imposer à Munich.

Ne disputant à peine plus de 600 minutes de Bundesliga depuis son arrivée, le joueur formé au PSG n'a pour autant pas perdu la confiance de son club. «Il faut aussi lui montrer qu'il a une chance de jouer. C'est à nous, en tant que club, de prendre des mesures structurelles pour que le développement aille dans la bonne direction», glissait Julian Nagelsmann, qui laissait entendre qu'un prêt serait une bonne idée pour le Français selon SPORT1. Selon nos informations, de nombreux clubs français, dont certains du haut de tableau, se seraient déjà renseignés sur la situation du jeune défenseur, ce qui laisserait l'embarras du choix au Bayern Munich pour l'avenir de sa pépite.