Le Bayern va prêter Tanguy Kouassi, deux clubs français déjà à l'affût

3 titularisations et seulement 22 apparitions toutes compétitions confondues en un peu moins de 2 saisons. Nul doute que lorsque Tanguy Kouassi a décidé de repousser l'offre du PSG pour rejoindre le Bayern Munich, le natif de Paris espérait forcément plus de ses premiers pas en Bavière. À 19 ans, il est relégué très loin dans la hiérarchie malgré sa polyvalence et doit se contenter de miettes.

Qu'il paraît loin le temps où le Kouassi sortait presque de nulle part pour apporter une vraie plus value au milieu de terrain du PSG, s'offrant un doublé à Amiens un soir de février 2020 lors d'un 4-4 resté dans toutes les mémoires. Deux ans plus tard, le constat est amer pour le joueur de bientôt 20 ans, pas épargné par les blessures. Aujourd'hui, un départ paraît inéluctable pour tenter de faire enfin décoller sa carrière. C'est en tout cas la tendance annoncée dans les médias allemands ces dernières heures.

Une dizaine de clubs à l'affût dont deux en Ligue 1

Selon nos informations, le départ au prochain mercato estival est même déjà acté dans le cadre d'un prêt sans option d'achat. Car le Bayern compte malgré tout sur lui, mais le trouve trop tendre pour le moment pour qu'il puisse prétendre à une place régulière dans l'équipe professionnelle. C'est en substance ce qu'expliquait il y a quelques semaines Julian Nagelsmann en conférence de presse, louant son manque de fiabilité. De source allemande, une dizaine de clubs, dont deux grosses formations de Ligue 1, est déjà venue aux nouvelles. Mais, pour le moment, ni le joueur, qui a récemment changé d'agent, ni le club allemand n'envisagent un retour en France.

Les clubs visés sont des clubs niveau Champions' League et le Bayern n'a que l'embarras du choix pour trouver une destination qui pourra permettre à l'ancien Parisien de glaner du temps, de prendre de l'expérience et de se faire remarquer. La fin de saison est encore longue et, d'ici là, Tanguy Kouassi, sous contrat jusqu'en juin 2024 avec le club bavarois, devrait gratter ici où là du temps de jeu avant de faire ses valises pour quelques mois loin de l'Allianz Arena...