Frank Zambo Anguissa définitivement à Naples

Il ne rentrera pas en Angleterre. Fulham l'a annoncé. André-Frank Zambo Anguissa, 26 ans, rejoindra définitivement le Napoli cet été pour un montant non divulgué, après que le club italien ait exercé son option pour rendre son contrat permanent.

Le milieu de terrain international camerounais (41 sélections) a disputé 30 matches cette saison en prêt à Naples, troisième de Serie A. Passé de l'OM à Fulham pour 25 millions d'euros en 2018, il a fait 66 apparitions avec les Cottagers.

André-Frank Zambo Anguissa will join Napoli this summer on a permanent deal.



