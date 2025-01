Un club étonnant travaille déjà sur la signature de Paul Pogba

Où jouera Paul Pogba dès le mois de mars, une fois que sa suspension pour dopage aura pris fin ? C’est une question à laquelle on n’a pas encore de réponse, malgré de nombreuses informations sur son avenir ces dernières semaines. Si la rumeur OM revient souvent sur les réseaux sociaux et que Pablo Longoria n’a pas fermé la porte lors de sa conférence de presse de mi-saison, rien n’a vraiment avancé et une signature avec l’écurie phocéenne ne semble pas d’actualité.

Il faut dire que le principal concerné est assez discret quant à ses intentions sur son avenir, se contentant de messages assez mystérieux sur les réseaux sociaux. Retour en Angleterre ou en Serie A ? Aventure en Liga ou en Ligue 1 ? Départ vers une destination exotique ? Il est fort probable que lui-même n’ait pas encore fait son choix, même s’il y a un club qui travaille déjà sur une possible arrivée de l’ancien des Red Devils.

Une option séduisante mais…

Comme l’indique UOL, Corinthians, septième du dernier championnat brésilien, rêve d’enrôler le Français. En décembre dernier, un célèbre influenceur avait déjà publiquement invité Pogba à rejoindre le club, lui demandant combien il faudrait lui verser pour qu’il signe, ce à quoi La Pioche avait répondu : « rien, zéro ! Je joue pour l’amour du football ». Une réponse sur le ton de l’humour, mais en coulisses, c’est du sérieux. Le média indique que le milieu de terrain de 31 ans est chaud pour signer et que le club travaille sur sa signature.

Seul problème : pour payer le salaire de Pogba, Corinthians compte sur son sponsor Esportes da Sorte, un bookmaker. Mais le gouvernement brésilien a récemment refusé la demande de l’entreprise de pouvoir opérer dans tout le Brésil. La société verse actuellement 16 millions d’euros par an au club et contribue aussi à payer le salaire de Memphis Depay, mais cette décision du gouvernement brésilien pourrait la pousser à se retirer et donc créer un gros trou dans les finances de Corinthians, empêchant la venue de Pogba. Affaire à suivre…