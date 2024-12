OM : Pablo Longoria fait une énorme annonce sur Paul Pogba

Où jouera Paul Pogba à son retour de suspension en mars prochain ? Si une rumeur Manchester City a fuité dans la presse, elle a vite été démentie, alors que l’option Galatasaray est aussi évoquée dans les médias turcs. Dans le même temps, il a aussi été question de l’Olympique de Marseille, qui avait déjà enrôlé son acolyte Adrien Rabiot l’été dernier, lui aussi libre de tout contrat à l’époque. Lors d’une conférence de presse organisée à Marseille pour faire le bilan à la mi-saison, Pablo Longoria a répondu à la rumeur.

La suite après cette publicité

« En ce moment, on est dans une dynamique positive, donc on ne veut pas changer l’équilibre qui s’est créé dans l’équipe, surtout dans les dernières semaines. Un mercato, c’est une question d’opportunités. Il va y avoir du mouvement, certains joueurs n’ont pas assez de minutes à leur goût. On a fait de gros investissements cet été, on doit être attentif à la gestion économique aussi. On va saisir des opportunités s’il y en a, mais en gardant l’équilibre du groupe », a d’abord lancé le président phocéen, ouvrant la porte à de potentielles arrivées, mais aussi à des départs en janvier.

La porte n’est pas fermée

Puis, il a directement évoqué le cas de l’international français : « tout le monde me parle de Paul Pogba ! Paul, c’est un joueur extraordinaire, une personne extraordinaire, je l’ai connu à la Juventus. J’ai été le premier content de voir sa sanction réduite. Medhi Benatia aussi a une très bonne relation avec lui. Oui, on lui a envoyé des messages parce qu’on était content pour lui. Quand j’étais à la Juve, c’était une superstar et mes amis me demandaient beaucoup de choses, il m’a toujours aidé. Il n’y a pas de discussions avancées. On va faire un rendez-vous interne cette semaine pour les objectifs du mercato ».

La suite après cette publicité

« Sur Paul, on doit l’analyser. En tant que club, on a toujours plaisir à saisir des opportunités, de voir des grands joueurs jouer chez nous, par exemple avec Adrien (Rabiot) ou Hojbjerg. Il n’y a pas de discussions avec Pogba, pas de rendez-vous. Je ne ferme pas la porte, mais ça crée beaucoup de spéculations. Ce sont surtout des rêves plus qu’une réalité dans le marché », a conclu le dirigeant espagnol. Clairement, la possibilité d’enrôler Paul Pogba est sur la table. Mais la concurrence risque d’être rude, notamment sur le plan financier, puisqu’on sait que l’ancien Turinois touchait des émoluments plutôt conséquents lors de ses derniers contrats en Italie et en Angleterre…