RC Lens : Will Still envoie deux joueurs en réserve

C’est déjà l’heure des choix pour Will Still. À quelques heures de la première journée de Ligue 1, qui enverra le RC Lens à Angers, le nouveau coach des Sang et Or a décidé d’affiner son groupe. Il a annoncé ce vendredi en conférence de presse avoir envoyé Stijn Spierings et Salis Abdul Samed en réserve.

Il s’est justifié au passage, affirmant que c’était « pour le bien-être du groupe et des séances d’entraînement, il était nécessaire de dégraisser un peu le groupe. » Si le nom de l’ancien Toulousain n’est pas une surprise, celui du Ghanée l’est un peu plus, lui qui était l’un des hommes forts de Franck Haise.