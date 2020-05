Mercato : Mbaye Niang force son départ de Rennes !

C'est l'histoire d'un joueur promis au plus bel avenir, mais qui s'est trop rapidement brûlé les ailes. Après des débuts tonitruants à Caen en Ligue 1 à l'âge de 16 ans, Mbaye Niang fait le grand saut pour l'Italie et l'AC Milan. Mais entre problèmes de discipline, manque de maturité et concurrence trop féroce, il se perd en route à Montpellier, au Genoa, puis à Watford. Il faut un transfert au Torino pour retrouver par séquences le diamant brut qui sévissait en Normandie au début des années 2010. Mais c'est bien un prêt à Rennes en 2018 qui va tout changer.

En Bretagne, sous les ordres de Julien Stephan, l'attaquant international sénégalais devient ce joueur génial, capable de débloquer un match sur un geste, comme lors de cette rencontre face au PSG en août dernier, où il remet Rennes sur les rails d'un enchaînement contrôle-frappe génial, alors que le PSG mène 1-0 grâce à Cavani. Quelques semaines plus tard, il marque un nouveau but décisif face à l'OM. De quoi ne pas faire regretter les 15 M€ déboursés par le club breton au Torino pour lever l'option d'achat du joueur. Au final et après deux saisons sur les bords de la Vilaine, le bilan est plus que positif. L'attaquant sénégalais est l'un des joueurs préférés des supporters Rouge et Noir et totalise un joli total de 21 buts en 55 matches de Ligue 1.

Mais comme souvent avec Mbaye Niang, l'éclaircie ne dure jamais vraiment longtemps et les nuages s'amoncellent au-dessus du ciel du Roazhon Park. Après deux saisons passées en Bretagne et malgré la perspective de disputer la Ligue des Champions, l'ancien joueur de l'AC Milan veut quitter la Bretagne. Une première estocade est lancée fin février dans le journal l'Equipe, qui assure que Mbaye Niang est la priorité de l'OM pour le prochain mercato. Le coup de grâce intervient à la mi-avril quand l'attaquant rennais ouvre clairement la porte au club phocéen dans un live instagram. « L'intérêt de l'Olympique de Marseille, c'est vraiment flatteur pour moi. Cela veut dire que je fais de belles choses. Si demain on me dit que l'OM me veut, la question elle se pose, tu réfléchis parce que Marseille c'est un grand club, c'est un club qui mérite d'être respecté aujourd'hui en France. Mais après, s'il y a un club comme l'OM qui vient à la charge pour me recruter, je ne serai pas insensible. Donc il faudra prendre le temps et le moment venu, voir ce que l'on décidera. »

Julien Stephan pessimiste, Mbaye Niang résilie le bail de son appartement à Rennes

Des déclarations qui sont forcément mal passées auprès des supporters rennais, qui ont vu une fois encore au tout début du mois d’avril Mbaye Niang sur un nouveau live instagram discuter de l’actualité du club phocéen avec André-Pierre Gignac ou encore Mamadou Niang. Nouvel indice sur un possible départ du joueur, cette déclaration de Julien Stephan sur l’avenir de son buteur sénégalais sur RMC Sport ce jeudi. « Je ne peux pas vous dire que nous sommes certains de conserver M’Baye Niang … On est sûr de rien. Ce n’est pas spécifique à cette année d’ailleurs, il y a des offres, des demandes et des positions stratégiques du club. Je donne un avis sportif, mais je suis conscient qu’il y a les données économiques. Tout est à prendre en compte. »

De quoi faire douter les supporters rennais qui vont être ravis d’apprendre que le joueur aurait déjà résilié le bail de son appartement en Bretagne. Selon nos confrères d'Onze Mondial, Mbaye Niang, qui est actuellement confiné dans le sud de la France avec sa famille, n’aurait plus l’intention de revenir en Bretagne et aurait même pris ses dispositions pour un déménagement à distance. Une situation qui risque d’agacer et de pourrir l’intersaison du Stade Rennais, qui ne bradera pas l’un de ses meilleurs joueurs. Aux dernières nouvelles, Rennes réclame plus de 25 M€ pour libérer son buteur. Une somme qui devrait refroidir bon nombre de clubs intéressés à commencer par l’Olympique de Marseille… Le début d’un long feuilleton sans aucun doute.