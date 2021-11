FC Barcelone : les premiers mots de Xavi

La suite après cette publicité

«Le FC Barcelone a conclu un accord avec Xavi Hernández pour qu'il devienne l'entraîneur de l'équipe première pour le reste de la saison en cours et deux saisons supplémentaires. Xavi Hernández, un produit de l'équipe de jeunes du Barça, a quitté son club actuel, Al-Sadd, du Qatar, après des discussions tenues ces derniers jours avec les propriétaires du club.» Dans la nuit de vendredi à samedi, le FC Barcelone a enfin officialisé l'arrivée de Xavi comme nouvel entraîneur, après plusieurs jours de négociations avec Al-Sadd. En effet, les Blaugranas devaient payer 5 millions d'euros, soit le montant de la clause libératoire de l'Espagnol, pour s'attacher ses services.

Finalement, le club catalan et l'ancien milieu de terrain ont décidé de la payer ensemble pour que tout le monde soit content. Alors que le FCB affrontera le Celta de Vigo ce samedi après-midi (16h15, à suivre en live commenté sur FM), l'événement qui est désormais très attendu est la présentation de Xavi qui aura lieu lundi. Mais avant celle-ci, le principal concerné s'est déjà exprimé depuis l'aéroport : «c'est le plus grand défi de ma carrière, je suis très heureux. Je rentre à la maison, je retourne au Barça, c'est un énorme défi. (...) Je suis très reconnaissant envers le Barça. Ils sont venus à Doha, il y avait une rupture de contrat, il y avait une clause et nous avons tous les deux pris notre part.»

«La première chose est de parler aux joueurs, de leur expliquer les sentiments que j'éprouve»

Tout juste nommé entraîneur mais pas encore réellement installé à son nouveau poste, l'ancien international espagnol (133 sélections, 12 buts) a déjà dévoilé ses premiers axes de travail. «La première chose est de parler aux joueurs, de leur expliquer les sentiments que j'éprouve et de travailler dur. Je suis un joueur d'équipe, je travaille en groupe, avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup d'envie de bien faire les choses», a envoyé l'ancien entraîneur d'Al-Sadd qui a également tenu à remercier Sergi Barjuan pour avoir assuré l'intérim pendant quelques jours.

Les premiers pas de Xavi en tant qu'entraîneur du Barça seront donc suivis de près mais ce dernier a déjà un avantage puisqu'il va diriger des joueurs qu'il connaît bien pour avoir évoluer avec eux, comme Sergio Busquets ou encore Gerard Piqué. «Entraîner des amis est un avantage, c'est un point positif, je sais comment ils s'entraînent et je sais comment ils sont, je le vois comme un avantage», a conclu le technicien de 41 ans, dans des propos relayés par SPORT, avant de s'envoler vers Barcelone.