Adil Rami veut tenter un retour en Serie A !

Le 22 février dernier, Adil Rami s'engageait avec Sochi moyennant un gros chèque, au lendemain de sa résiliation avec Fenerbahçe, où les choses ne s'étaient pas passées comme prévu. Parti en Russie, Rami n'a pas eu le temps d'y jouer le moindre match en raison de l'épidémie de coronavirus. Depuis, il tente de garder la forme physique depuis l'appartement qu'il a investi et attend avec impatience de pouvoir rejouer.

Désireux de se relancer après une saison tronquée avec l'OM et son aventure ratée en Turquie, Adil Rami pense aussi à l'avenir. Qui pourrait s'écrire loin de Sochi et de la Russie, puisque son contrat devait s'achever à la fin de la saison. Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, le défenseur français de 34 ans souhaite rejoindre l'Italie et la Serie A, qu'il avait découverts entre 2014 et 2015 avec l'AC Milan.

Le Torino pas insensible

Rami aurait ainsi fait des appels du pied au Torino, actuel 15e de Serie A, pour lui faire comprendre qu'il était intéressé. A priori, les Grenats n'ont pas particulièrement besoin d'un défenseur central puisqu'ils disposent d'Izzo, Nkoulou, Bremer, Djidji et Lyanco. Cependant, le prochain mercato estival pourrait accoucher d'un ou deux départs. Le Torino, de son côté, surveillait la situation de Jemerson, le défenseur brésilien de l'AS Monaco qui sera libre de tout contrat.

L'option Rami ne serait pas écartée cependant. Le joueur, lui, a récemment rappelé qu'il avait aimé son passage en Italie, même si l'aventure ne s'est pas bien terminée avec Pippo Inzaghi, qui était alors l'entraîneur des Rossoneri. Dans un live Instagram en compagnie de Fabio Cannavaro, Rami a ainsi raconté : « quand j'étais à Valence, Benitez m'a appelé pour aller à Naples, j'ai répondu que j'aurais aimé jouer en Italie, mais à Milan. Alors je suis allé à Milan: j'ai beaucoup aimé, mais j'ai eu un problème avec ton ami Pippo Inzaghi. Je ne veux pas parler mal de lui, mais il m'a critiqué et je n'ai pas aimé ». Coup de chance, ce n'est pas Inzaghi sur le banc du Torino.