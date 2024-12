PL : le corner rentrant dingue de Cunha contre Manchester United

Le mal semble profond à Manchester United. On pensait la victoire contre Manchester City (1-2) annonciatrice de meilleurs lendemains, mais depuis 11 jours, l’équipe de Rúben Amorim est à nouveau rongée par les doutes. Battus par Tottenham en League Cup (4-3), les Red Devils ont également subi la loi de Bournemouth (0-3) le week-end dernier.

Ce jeudi, ils avaient une nouvelle occasion de se racheter auprès de leurs supporters face à Wolverhampton, mais autant dire qu’on est encore loin du compte. En début de seconde période, Bruno Fernandes a en effet été expulsé pour une faute plus qu’évitable, ce qui a coïncidé avec l’ouverture du score des Wolves. Une inspiration géniale, qui porte la signature de l’international brésilien Matheus Cunha, buteur sur corner direct. On avait aussi connu Onana plus inspiré…