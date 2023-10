EdF : Eduardo Camavinga soutient Jean-Clair Todibo après la polémique

La suite après cette publicité

Plusieurs polémiques secouent actuellement le monde du football alors que le conflit israélo-palestinien a repris de plus belle depuis différentes attaques qui ont eu lieu ces derniers jours. Et la France n’échappe pas à la règle avec l’affaire Jean-Clair Todibo. En effet, une image tourne en boucle depuis vendredi soir sur les réseaux sociaux après qu’une minute de silence ait été respectée par le public de la Johan Cruyff Arena en mémoire des civils tués en Israël et à Gaza mais aussi pour Dominique Bernard, le professeur assassiné à Arra, lors du match entre les Pays-Bas et la France.

Alors que le recueillement était en cours, on a pu apercevoir, dans une séquence captée par certaines caméras, Jean-Clair Todibo en train de rire. La scène a depuis suscité une grosse vague d’indignation. Présent en conférence de presse, Eduardo Camavinga, son coéquipier en équipe de France, a souhaité lui apporter son soutien. «Je n’ai pas trop été mis au courant de tout ça, mais il faut savoir que Jean-Clair est une bonne personne, la chose a été mal interprétée, tout simplement», a souhaité souligne le milieu de terrain du Real Madrid. Pas sûr que cela suffise à éteindre le début d’incendie…