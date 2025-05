PL : Aston Villa s’impose contre Fulham et frappe fort dans la course à l’Europe

Après Manchester City, Aston Villa était le second candidat à la Ligue des Champions sur le pont ce samedi. Et probablement le moins bien placé, septième de Premier League et avec la plus mauvaise différence de but des principaux concurrents. Et tout avait bien commencé pour les joueurs d’Unai Emery. Sur un corner admirablement frappé par McGinn, Youri Tielemans catapulte une tête surpuissante dans les cages de Bernt Leno pour ouvrir la marque (1-0, 13e). Un but qui va rendre amorphe les visiteurs, endormis par l’excellente maîtrise du ballon de Boubacar Kamara et les siens. Au retour des vestiaires, Fulham est revenu avec beaucoup plus d’envie et surtout d’application dans l’exécution, autour d’un Alex Iwobi très inspiré.

Quelques minutes après un raté invraisemblable d’Ollie Watkins face au but, Ryan Sessegnon pensait avoir remis les deux équipes à égalité, mais l’ancien latéral de Tottenham a vu son but très justement refusé pour une main. Harry Wilson a aussi eu des opportunités, mais a manqué d’envie dans ses tentatives, comme cette tête un peu trop molle à un quart d’heure de la fin de la rencontre, alors qu’il était démarqué. En fin de rencontre, Donyell Malen a eu l’opportunité par deux fois de doubler la mise, mais a manqué de précision en face à face avec Leno. Avec ce succès, Aston Villa revient à hauteur de Chelsea et Newcastle sur le plan comptable, mais reste derrière au classement, avec une différence de but nettement inférieure à Nottingham et Chelsea.