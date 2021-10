L'Espagne crie au scandale, comment le Bayern Munich souhaite profiter des malheurs du FC Barcelone

La suite après cette publicité

L'Espagne crie au scandale

Lundi matin difficile en Espagne. Le pays se réveille avec un sentiment d'injustice après la défaite de la sélection en finale de la Ligue des Nations contre la France (1-2) hier soir à Milan. Sentiment alimenté par le but vainqueur inscrit par Kylian Mbappé à 10 minutes de la fin et entaché d'un hors-jeu qui après visionnage de la VAR n'en est finalement pas un. Car sur la passe de Theo Hernandez, le ballon est dévié par Éric Garcia, ce qui remet Mbappé en jeu. «Le football est ruiné», s'emporte Marca avec la photo de la position de hors-jeu. Le média complète sa une avec cette déclaration de Mikel Oyarzabal : «celui qui a inventé cette règle n'a jamais joué au football de sa vie.» Mundo Deportivo, de son côté, crie à «l'injustice» pendant que As préfère voir le bon côté des choses : «il n'y a pas eu de titre, mais cette équipe a de l'avenir.»

La France aux anges

Encore un nouveau retournement de situation pour l'Équipe de France hier soir à Milan ! Les champions du monde 2018 ont remporté la Ligue des Nations face à l'Espagne après un nouveau scénario dingue. Menés 0-1, ils ont renversé la vapeur grâce à Karim Benzema et Kylian Mbappé afin de s'offrir leur premier trophée dans cette compétition. «Une autre coupe à la maison», s'enflamme L'Équipe du jour avec une référence au désormais célèbre hymne, «Ramenez la Coupe à la maison» de Vegedream. Pour Le Parisien, c'est «une bien belle victoire des Bleus» hier soir alors que pour l'Alsace, les Français sont «renversants». «Les champions sont bel et bien de retour», se félicite La Provence. Et c'est tout l'Hexagone qui s'en réjouit.

Le Bayern veut piocher au Barça

La situation catastrophique des finances du FC Barcelone pourrait faire le bonheur de quelques-uns. Si l'on en croit le journal Sport, le Bayern Munich aurait des vues sur plusieurs joueurs de l'effectif blaugrana et réfléchirait à essayer de les enrôler lors des prochains mercatos. Le média cite les noms Marc-André ter Stegen, de Frenkie de Jong, Sergiño Dest ou encore Pedri. Du beau monde et surtout des joueurs importants du Barça comme le portier allemand, le milieu néerlandais ou la pépite espagnole, indispensable depuis la saison dernière. Liverpool aussi voudrait profiter de la crise barcelonaise. Jürgen Klopp, par exemple, se serait déclaré «amoureux» d'Ousmane Dembélé et que ce dernier serait très intéressant afin de remodeler l'attaque des Reds à moyen terme.