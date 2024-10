Argentine : Lionel Scaloni s’exprime sur l’absence d’Emiliano Martinez

Titulaire indiscutable de la sélection argentine, Emiliano Martínez ne fait pas partie du rassemblement de cette trêve internationale. En effet, le gardien a été suspendu pour deux rencontres par la FIFA, en raison des violations de l’article 13 du Code de discipline de l’instance mondiale (comportement offensant et violation des principes du fair-play), lors des matches Argentine-Chili et Argentine-Colombie, en septembre. Lors de ce dernier match, il avait notamment adressé un coup à une caméra. Interrogé sur son absence, Lionel Scaloni a souligné l’importance qu’a le portier de 32 ans au sein des buts de l’Albiceleste. Il n’a en revanche pas dévoilé l’identité de son remplaçant pour le match contre le Vénézuéla (le 10 octobre) et la Bolivie (le 16 octobre).

« Emiliano (Martinez) a toujours joué, il a été très important, comme tout le monde le sait, et c’est une grande perte. Mais, comme je l’ai déjà dit, nous voulons compter sur tout le monde, nous savons que celui qui jouera, et nous ne le savons pas encore, car il reste encore deux jours avant le match, fera de son mieux et aura le niveau pour être là. C’est un gardien de but d’un niveau important en équipe nationale et nous aimerions avoir Emiliano. C’est logique, mais celui qui jouera sera bien accueilli et il est là pour ses propres mérites », a-t-il indiqué pour Olé, en conférence de presse.