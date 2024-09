LOSC : Olivier Létang ferme la porte à Anthony Martial

Le LOSC a réalisé un mercato riche. Enregistrant beaucoup de recrues, le club nordiste a également vendu plusieurs joueurs qui ont pu renflouer les caisses ou qui n’étaient plus dans les plans sportifs du club. Ces dernières heures, la rumeur Anthony Martial a pris de l’épaisseur. Libre de tout contrat depuis la fin de son aventure avec Manchester United, l’international français de 28 ans est annoncé dans le viseur des Dogues d’après les informations de RMC.

La suite après cette publicité

Pour autant, cela ne sera pas le cas. En effet, comme l’a annoncé Olivier Létang, le président nordiste, ce dimanche au micro de DAZN avant la rencontre face au PSG, le joueur formé à l’OL ne rejoindra pas le domaine de Luchin : «Des contacts avec Anthony Martial ? Non, aucun. Vous savez que je n’ai pas pour habitude de stocker les joueurs. On a Jonathan David, Mohamed Bayo et on vient d’enregistrer l’arrivée de Matias Fernandez-Pardo. C’est déjà trois solutions pour un poste.» Clair et net.