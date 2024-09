Lille veut tenter l’énorme coup Anthony Martial

Lille veut faire peau neuve, et son mercato n’est d’ailleurs peut-être pas terminé. Après les départs de Paulo Fonseca, Leny Yoro ou encore Yusuf Yazici, sept joueurs ont investi le nord de la France cet été. Parmi eux : Ethan Mbappé, arrivé libre après son départ du PSG, les chevronnés Thomas Meunier et Aïssa Mandi, l’ex-Parisien Mitchel Bakker, ou encore les prometteurs Ngalayel Mukau, Osame Sahraoui et Mathias Fernandez-Pardo.

En ce début de saison, la greffe semble prendre puisque le LOSC version Bruno Genesio - également arrivé pour succéder à Fonseca - compte deux victoires en deux journées de Ligue 1. Et surtout, ce qui était considéré comme un objectif prioritaire du club, a été obtenu, avec une qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Ce soir, Lille pourra mesurer encore un peu plus précisément l’avancée de ses travaux, avec un test grandeur nature face au PSG (20h45). Ce qui pourrait ensuite découler sur l’arrivée d’un joueur, et pas n’importe lequel…

Anthony Martial dans la short-list du LOSC

Selon les informations de RMC, Lille souhaiterait en effet se renforcer dans le secteur offensif. Si le mercato français a officiellement fermé ses portes vendredi soir, cela ne concerne pas les joueurs libres, toujours en capacité de signer où ils le désirent. On peut ainsi penser à un certain Anthony Martial. Sans club depuis la fin de son contrat avec Manchester United cet été, l’international français (30 sélections, 2 buts) serait aujourd’hui dans la short-list du LOSC selon le média.

Un temps annoncé en Italie, puis en Turquie, l’ancien Monégasque ne semble pourtant pas pressé de prendre une décision pour son avenir. Parmi ses critères de sélection : un projet ambitieux, qui pourrait lui permettre, à terme, de retrouver les Bleus. Forcément, la perspective de jouer la Ligue des Champions avec Lille, qui ne compte pas faire office de paillasson dans cette nouvelle mouture, pourrait cocher les cases. Aujourd’hui, le joueur de 28 ans souhaiterait prioriser l’aspect sportif, au financier, et la présence de Bruno Genesio, qu’il a connu à Lyon, pourrait être déterminante. Avec une telle opportunité, Anthony Martial pourrait renouer le fil de sa carrière, sur la pente glissante depuis plusieurs années. La saison dernière, le Français n’avait disputé que 13 rencontres de Premier League, pour un but.