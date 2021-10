Serie A : Giroud offre la victoire et la première place à Milan face au Torino

Co-leader avec Naples, après être revenu à hauteur des Partenopei le week-end dernier, l'AC Milan recevait le Torino pour ce match de dixième journée de Serie A. Une belle affiche, même si le Torino était un peu dans le dur en ce moment, qui s'est conclue sur une victoire des Lombards sur le score de 1-0.

Avec un Giroud aligné en pointe, les Rossoneri ont vite pris l'avantage... grâce au Français ! Au quart d'heure de jeu et après un ballon dévié de la tête par Krunic sur corner, l'ancien de Chelsea et d'Arsenal a surgit au deuxième poteau pour expédier le cuir au fond. Un but qui vaut trois points, et la première place en solitaire pour l'AC Milan en attendant le match de Naples face à Bologne. A noter que c'est la sixième victoire de rang en Serie A pour l'équipe de Stefano Pioli.

