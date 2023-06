Mercato : Al Nassr tente le coup Hakim Ziyech

La suite après cette publicité

Cette saison, Hakim Ziyech a connu une année plus que compliquée. Très peu utilisé par Thomas Tuchel et ensuite par Graham Potter, l’international marocain a connu une petite période dorée avec le Maroc à la Coupe du Monde. Alors qu’il refusait de jouer sous Vahid Halilhodzic, il a profité de l’arrivée de Walid Regragui pour faire son retour avec les Lions de l’Atlas. Un retour réussi tant il a été important dans le parcours héroïque des siens et cette demi-finale au Qatar.

Mais après ça, alors qu’il s’était illustré avec un but face au Canada notamment, on s’attendait alors à le voir faire ses valises car Chelsea ne comptait pas du tout sur lui. Annonce en Italie, HZ22 posait finalement ses valises à Paris pour s’engager avec le PSG… Du moins, c’était ce qui était prévu. Mais une erreur administrative lors des dernières heures du mercato a empêché ce transfert. Un nouveau coup dur dans la saison pour le joueur qui n’entrait pas dans les plans de son club.

Hakim Ziyech a ensuite connu une deuxième partie de saison quasi blanche dans un club qui manquait pourtant cruellement de créativité offensive (23 matches, 8 titularisations toutes compétitions confondues). Du haut de ses 30 ans, le Marocain est évidemment sur le départ cet été surtout que Chelsea a besoin de liquidité. Et sa situation, alors qu’il est sous contrat jusqu’en 2025, est observé de près par… l’Arabie Saoudite.

Selon nos informations, le club d’Al Nassr veut foncer sur l’occasion et s’offrir Hakim Ziyech. Le club saoudien est prêt à proposer un gros contrat au Marocain. Ce dernier est intéressé à l’idée de quitter l’Europe pour le championnat saoudien, surtout qu’Al Nassr qui a déjà CR7 dans son effectif, est prêt à proposer un salaire XXL au joueur. Une belle opportunité à saisir pour Ziyech qui étudie donc sérieusement cette proposition.