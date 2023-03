Manchester City - Newcastle : les compositions officielles

Manchester City accueille Newcastle à l’Etihad Stadium en ouverture de la 26e journée de Premier League. Deuxième du classement à 5 points d’Arsenal, City doit s’imposer à domicile pour ne pas laisser le club londonien s’envoler en tête du championnat. En face, les Magpies sont 5e et restent sur une défaite en finale de la Carabao Cup face à Manchester United. Les hommes d’Eddie Howe traversent une période compliquée avec 4 matchs sans victoire toutes compétitions confondues. Cette rencontre est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

Du côté des compositions d’équipes, Pep Guardiola aligne comme à son habitude son équipe en 4-3-3. En défense, c’est du classique, un milieu à trois avec De Bruyne, Gündogan et la tour de contrôle Rodri. Enfin en attaque, Grealish à gauche et Foden à droite entoureront Haaland. Du côté de Newcastle, on s’avancera également en 4-3-3. Au milieu de terrain, Guimaraes est bel et bien présent alors que la titularisation de Gordon sur la gauche de l’attaque pousse Saint-Maximin sur le banc.

Les compositions

Manchester City : Ederson - Walker, Akanji, Dias, Ake - Rodri, Gundogan ©, De Bruyne - Foden, Haaland, Grealish.

Newcatsle : Pope - Trippier, Lascelles ©, Botman, Burn - Guimaraes, Longstaff, Joelinton - Almiron, Wilson, Gordon.