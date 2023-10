CdM 2034 : l’Australie laisse le champ libre à l’Arabie saoudite

«Sur la base de la décision de la FIFA, la Coupe du monde 2034 se tiendra sur le continent asiatique» déclarait dernièrement le président de la FIFA Gianno Infantino dans des propos rapportés par Al-Ekhbariya Sports. Alors que l’Arabie saoudite fait figure de grandissime favori, que la Chine reste attentive, une candidature pouvant concerner 4 pays (l’Indonésie, l’Australie, la Malaisie et Singapour) était envisagée également. Finalement, cela est en train d’évoluer. Dans un communiqué, l’Australie a expliqué qu’elle n’allait pas se présenter.

«Nous avons exploré la possibilité de postuler pour accueillir la Coupe du Monde de la FIFA et, après avoir pris en compte tous les facteurs, nous sommes parvenus à la conclusion de ne pas le faire pour la compétition de 2034. Pour l’organisation de tournois internationaux, les fuseaux horaires australiens offrent des opportunités significatives aux diffuseurs, et nous sommes à proximité de milliards de personnes en Asie et en Océanie, ce qui contribue également à offrir de solides perspectives commerciales pour les compétitions» peut-on y lire. L’Australie se porte néanmoins candidate pour deux compétitions avec la Coupe d’Asie féminine en 2026 et la Coupe du monde des clubs en 2029. L’Arabie saoudite reste le seul véritable candidat en course pour le moment.