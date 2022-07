PUMA dévoile le maillot extérieur de Manchester City pour la saison 2022-2023

Après avoir présenté le domicile à la mi-mai, Manchester City dévoile cette fois-ci le maillot extérieur qu'arboreront les joueurs de Pep Guardiola lors de la saison à venir.

Alors que son maillot domicile, présenté il y a deux mois, arbore le bleu ciel traditionnel des Cityzens, l'équipementier allemand PUMA a dévoilé la tunique extérieure qui sera portée par les champions d'Angleterre en titre.

La suite après cette publicité

Et pour défendre son trône, l'équipe menée par l'entraîneur espagnol Pep Guardiola le fera grâce à maillot original, plus par son design que par ses couleurs.

Pour la première fois, des bandes... diagonales

Pour la première fois depuis la saison 2011/2012 - lors de laquelle les hommes de Roberto Mancini avaient remporté la Premier League pour la troisième fois de l'histoire du club, les Sky Blues auront un maillot décoré de ses deux autres couleurs traditionnelles, le rouge et le noir.

Un duo habituel des secondes tuniques du club de Manchester, qui n'est pas sans rappeler, par exemple, la victoire des Mancuniens en FA Cup en 1969 mais aussi en finale de la League Cup un an plus tard ainsi qu'en finale de la Coupe des vainqueurs de coupe européenne, en 1970.

Trois couleurs bien connues des Sky Blues

Pour défendre l'écusson mancunien en dehors de l'Etihad Stadium, les coéquipiers de Kevin De Bruyne et Riyad Mahrez porteront un maillot à trois couleurs : comme précisé précédemment, le noir et le rouge disposés en bandes diagonales, une première dans l'histoire des équipements officiels de City, et le jaune, présent sur les logos de l'équipementier, du club et d'Etihad, sponsor officiel depuis l'été 2009.

Comme le précise Man City, les rayures verticales doivent leur naissance à Malcolm Allison, ancien entraîneur du club anglais notamment de 1965 à 1973. Malgré une bande noire en dessous des aisselles brisant la continuité des bandes, on retrouve la suite du motif sur le dos du maillot. Tout comme le col en V, les manches courtes, également décorées du logo PUMA en jaune, seront toutes en noir, contrairement à l'édition de la saison 2011-2012 auquel ce maillot rend notamment hommage.

Enfin, comme chaque tunique conçue par PUMA en ce moment, ce nouveau maillot extérieur de Manchester City est composé de la technologie ULTRAWEAVE, un tissu ultra-léger conçu pour l'efficacité des performances.

Venez précommander ce nouveau maillot away des Cityzens en envoyant le code CITY ainsi que nom + prénom + n° de téléphone en DM sur l'Instagram de @foot.fr !