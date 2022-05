Manchester City présente son maillot domicile 2022-2023

Le rouge intense style bordeaux (ou marron) est de retour à Manchester. À la lutte avec Liverpool pour conserver sa couronne en Premier League, Manchester City est pleinement concentré sur sa principale mission, qui est aussi la dernière. La troupe de Pep Guardiola n'a, en effet, plus que le championnat à jouer, après avoir subi une nouvelle remontada du Real Madrid en Ligue des champions.

La suite après cette publicité

En attendant de savoir si les pensionnaires de l'Etihad Stadium ajouteront un 8ème titre de champion d'Angleterre à leur palmarès, les supporters mancuniens peuvent déjà commencer à se projeter sur une saison 2022-2023 qui s'annonce plus excitante que jamais, avec l'arrivée du phénomène Erling Haaland chez les Cityzens, car PUMA a révélé ce jeudi l'identité du nouveau maillot domicile des Sky Blues.

Si le bleu ciel traditionnel, véritable marque de fabrique de Manchester City (à l'instar du maillot domicile de la saison écoulée), domine bel et bien ce nouveau kit home 22-23, le rouge intense (bordeaux) fait son apparition au niveau du col et du bout des manches, entourant à chaque fois un anneau de couleur blanche. Ce qui distingue ce maillot de ses prédécesseurs, bien que ce ne soit en rien une nouveauté.

From Colin the King, to a new generation of Cityzens 💙



The 2022/23 @ManCity x @pumafootball Home kit has arrived. Available now. pic.twitter.com/4waz2JT4zo