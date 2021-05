PSG-Lens : la réaction à chaud de Presnel Kimpembe

Ce samedi, dans la cadre de la 35ème journée de la Ligue 1, le Paris Saint-Germain a réalisé une opération importante dans la folle course au titre de ce championnat de France en s'imposant face au Racing Club de Lens (2-1) au Parc des Princes, grâce à des réalisations de ses Brésiliens Neymar et Marquinhos. Interrogé à l'issue de la rencontre, Presnel Kimpembe, le défenseur central du club de la capitale, a souhaité retenir le principal : les trois points.

« Oui, c'est important (la victoire), c'est le sprint final. Il nous fallait 4 victoires. C'était l’objectif, il était primordial de gagner. C'était un match difficile, surtout en seconde période. On est restés solidaires et on a les 3 points. Le plus important, c'est les 3 points et la victoire. On aimerait tout le temps avoir la possession et faire du beau jeu mais parfois il faut savoir jouer direct pour gagner », a dans un premier temps confié Presnel Kimpembe au micro de Canal +, avant d'évoquer la demi-finale retour de Ligue des Champions contre Manchester City, mardi. « On a le temps pou préparer City. On a joué contre Lens, qui est une belle équipe, maintenant on va bien récupérer et être prêts pour mardi. Rien n'est impossible, on sait qu'on a de la qualité et il va falloir le montrer mardi ». C'est clair comme de l'eau de roche.