Liverpool : Slot assure que Salah n’est pas perturbé

Mohamed Salah n’y est pas allé par quatre chemins, en annonçant après la victoire à Southampton qu’il était déçu de ne pas avoir de nouvelles de son club pour une prolongation de contrat. Libre en juin prochain, l’Egyption est pourtant le meilleur joueur offensif de son équipe cette saison, et enchaîne les excellentes prestations. Pour autant, Liverpool n’a visiblement pas décidé de se presser. L’entraîneur des Reds Arne Slot a-t-il peur que cela perturbe son joueur, alors qu’un choc européen se profile contre le Real Madrid ? Réponse en conférence de presse.

« Il n’est pas du tout perturbé. Je ne l’ai pas vu après quand il a fait ses commentaires. Je n’ai rien vu aujourd’hui, il est entièrement concentré sur le match de demain. Si vous aviez été au centre d’entraînement aujourd’hui, personne n’en a parlé, du moins quand j’étais là. Les joueurs sont également concentrés sur le court terme. C’est-à-dire le Real Madrid et City. Je ne pense pas qu’il y ait de distraction pour lui, les joueurs et certainement pas pour moi », a lancé Slot, en toute tranquillité. Rappelons que Liverpool est leader de Premier League, et du classement de la Ligue des Champions.