Dani Alves dans un nouveau pétrin judiciaire

Dani Alves est désormais empêtré dans deux affaires judiciaires. Si le Brésilien est en liberté après avoir payé une caution d’un million d’euros, il est toujours en attente d’un procès en appel dans le cadre d’une agression sexuelle commise à Barcelone en décembre 2022. Mais l’ancien latéral droit est désormais poursuivi en justice par les UNAM Pumas, dernière écurie pour laquelle il a joué, d’après Relevo.

Celui qui a porté les couleurs du Barça va devoir se défendre devant le Tribunal arbitral du sport pour non-respect des clauses de son contrat de travail, après que son bail a été résilié en janvier 2023 suite à son arrestation en Espagne. L’audience est prévue pour le 25 mars, et le club mexicain est confiant dans l’issue du procès, estimant disposer de preuves et de documents solides pour appuyer sa demande. Le club mexicain réclame 5 millions de dollars de dommages et intérêts. L’audience est prévue pour le 25 mars.