Real Madrid : le retour de Toni Kroos se rapproche

Absent depuis plus d'un mois et demi en raison d'une pubalgie, le milieu de terrain allemand Toni Kroos pourrait faire son retour à la compétition dans les prochaines semaines, comme il l'a annoncé dans un entretien accordé à Spox et Goal. Une blessure contractée après sa participation à l'Euro 2020, durant lequel la Mannschaft s'est faite éliminer en huitièmes de finale face à l'Angleterre (2-0).

Le néo-ancien international (106 sélections) s'est confié sur ses premières sensations à l'entraînement : « Je suis satisfait parce qu'aujourd'hui, après six, sept mois de douleurs, j'ai effectué le troisième entraînement d'équipe d'affilée complètement sans douleur. J'ai déjà eu des plaintes en mars et je savais qu'il y avait quelque chose sur mon os pubien. Mais il était difficile pour moi d'arrêter car je devais jouer les quarts de finale et les demi-finales de la Ligue des champions, puis le championnat d'Europe. Ça n'a pas marché. »