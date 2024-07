Espagne - Allemagne : Antonio Rüdiger suspendu en cas de demi-finale

Le niveau de l’Euro 2024 commence sérieusement à s’élever. Ce vendredi, les quarts de finale du tournoi continental débutaient avec un alléchant Espagne-Allemagne. Le pays-hôte, convaincant sur ses terres, affrontait une Roja impressionnante et qui s’est avérée être la meilleure équipe depuis le début de cet Euro, mais ce choc a débuté avec un terrible coup du sort pour les Ibériques.

En effet, touché suite à un contact rugueux avec Toni Kroos, Pedri est sorti prématurément et a dû céder sa place à Dani Olmo à la 8e minute de jeu. Non averti sur ce choc, le milieu allemand du Real Madrid a sûrement provoqué une compensation sur Antonio Rüdiger. En effet, deux minutes plus tard, le défenseur madrilène a écopé d’un carton jaune suite à une faute sur Olmo aux abords de la surface. Avec cette sanction, l’ancien de Chelsea sera suspendu lors de la demi-finale de l’Euro. Un coup du sort pour la Mannschaft mais une potentielle bonne nouvelle pour l’équipe de France.