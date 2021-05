GFA Rumilly Vallières-AS Monaco : les compositions officielles

Le Groupement football de l'Albanais 74 Rumilly Vallières est le quatrième club de National 2 à disputer une demi-finale de Coupe de France. Les Hauts-Savoyards affrontent l'AS Monaco jeudi soir (à suivre en direct commenté sur FM à 21h15) avec le fol espoir de retrouver le Paris Saint-Germain au Stade de France, mercredi prochain.

Pour tenter de réaliser l'exploit, Fatsah Amghar aligne un 4-4-2, avec Delauney dans le but, protégé par une défense composée de Boinali, Ribeiro, Lévêque et Bozon. Au milieu, Gay, le capitaine Peuget, Guillaud et Cottin sont titularisés. Le duo d'attaque est formé par Liongo Aduma et Moke Nkedi. En face, Niko Kovac opte pour un 3-2-4-1 (ou 3-4-3), avec Majecki dans le but. Devant lui sont alignés Sidibé, Disasi et Matsima. Un cran au-dessus, Tchouaméni et Matazo font la paire. Devant, Gelson, Fabregas, Volland et Ballo-Touré seront chargés d'alimenter Ben Yedder en bons ballons.

Les compositions d'équipes :

Rumilly Vallières : Delauney - Boinali, Ribeiro, Lévêque, Bozon - Gay, Peuget, Guillaud, Cottin - Liongo Aduma, Moke Nkedi

Monaco : Majecki - Sidibé, Disasi, Matsima - Tchouaméni, Matazo - Gelson, Fabregas, Volland, Ballo-Touré - Ben Yedder