OL - OM : les compositions probables

En France, il y a de nombreuses rivalités historiques. L'ASSE face à l'OL, Lens face au LOSC, le derby entre Nice et Monaco et même ce PSG-OM qui, si certains estiment qu'il a été monté de toutes pièces, déchaîne bel et bien les passions chez les fans des deux équipes. Et ces dernières années, on a assisté à la naissance d'une nouvelle rivalité : l'OM contre l'OL ; l'Olympico. Une nouvelle opposition marquée par de nombreuses sorties médiatiques des deux côtés, des rencontres bouillantes et de la tension entre les supporters.

Et ce dimanche à Lyon, on devrait assister à une belle rencontre. L'équipe qui se déplace, l'OM, cinquième, commence à patiner un peu en championnat, avec trois nuls sur les quatre dernières journées. Cas de figure assez similaire pour l'OL, septième au classement, qui peine à enchaîner, mais qui a au moins le mérite d'obtenir de bons résultats à la maison, où il est invaincu en sept journées de championnat ! Autant dire que la victoire s'annonce impérative pour les deux s'ils veulent satisfaire leurs ambitions européennes...

Du très beau monde sur la pelouse

Devant son public, l'OL devrait se présenter avec Anthony Lopes dans les buts. Emerson, Denayer, Boateng et Gusto composeront l'arrière-garde, alors que Dubois est blessé et donc indisponible. Dans l'entrejeu, où ça s'annonce très équilibré, on retrouvera Caqueret, Aouar et Guimaraes, qui épauleront le trio offensif composé de Paqueta, Shaqiri et Karl Toko-Ekambi.

En face, Jorge Sampaoli va miser sur Pau Lopez dans les cages. L'Espagnol sera protégé par Saliba, Caleta-Car et Luan Peres, alors que De La Fuente et Lirola occuperont les flancs. Au milieu, toujours Rongier et Kamara, avec Guendouzi et Payet, dans ce losange qui plait tant à l'Argentin. Milik sera lui la référence offensive marseillaise.

