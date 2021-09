Jürgen Klopp tance Gareth Southgate à propos de Trent Alexander-Arnold

Pourquoi feriez-vous jouer le meilleur arrière droit du monde au milieu de terrain ? La question posée par Jürgen Klopp à un journaliste, ce vendredi, en conférence de presse est lourde de sens. Elle concerne bien le positionnement de Trent Alexander-Arnold mais s'adresse surtout à Gareth Southgate et son choix de l'aligner dans l'entrejeu avec l'Angleterre. En effet, dimanche dernier, le sélectionneur des Three Lions a surpris tout son monde en alignant Trent Alexander-Arnold à droite d’un milieu à trois face à Andorre (4-0), dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2022. Peu convaincant dans ce rôle-là, le latéral des Reds a finalement repris son poste habituel en seconde période.

La suite après cette publicité

Un positionnement qui n'a visiblement pas non plus convaincu le coach allemand qui ne s'est pas privé pour le souligner : «je ne comprends pas vraiment. Si vous regardez nos matches, vous verrez que la position de Trent a déjà changé. En jouant sur l'aile droite, il est déjà partout sur le terrain. Pas dans tous les matches mais dans les matches où c'est possible. Il n'est donc pas nécessaire de faire de lui un milieu de terrain. Il peut jouer au milieu mais plus comme numéro 6 que comme 8. Certaines personnes pensent qu'il pourrait être plus influent au milieu. Mais comment est-il possible d'être plus influent que Trent Alexander-Arnold? Nous l'utilisons du mieux que nous pouvons. L'arrière droit est celui qui défend le côté droit et il le fait très bien.» Le message est passé...