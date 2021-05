Kappa et Patta dévoilent une collection capsule inspirée du football européen

La marque néerlandaise Patta spécialisée dans le streetwear s'associe avec Kappa pour revisiter le mythique maillot du Milan AC porté lors de la saison 1988-1989 où les Rossoneri avaient remporté la C1.

La marque néerlandaise et l'équipementier de Turin écrivent une lettre d'amour à l'histoire du football européen en mêlant la mode et le football. Kappa est un acteur majeur du monde du football depuis sa création dans les années 1970, équipant notamment de la Juventus et les pensionnaires de San Siro dans les années 1980. De son côté, Patta s'est établi dans la capitale de la mode et c'est donc tout naturellement que les deux entités collaborent aujourd'hui pour nous replonger plus de 30 ans en arrière.

Nommé meilleure équipe de la décennie 80-90, le Milan AC a notamment remporté la Coupe d'Europe en 1989 en portant un maillot fourni par Kappa qui revient aujourd'hui dans une version moderne adaptée pour la vie de tous les jours. Ce maillot blanc est donc de retour avec le fameux col polo de l'époque, le drapeau de l'Italie en guise de fanion et une touche de rouge sur le logo de l'équipementier italien. On notera tout de même l'absence de rouge sur le col et le bout des manches alors qu'une bande horizontale rouge et noire affichant fièrement « TEAMPATTA » apparaît en blanc au centre du maillot.

Des chaussettes et un short blanc accompagnent cette tunique qui est disponible sur la boutique en ligne de Patta.