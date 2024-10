L’action polémique du FC Barcelone agace le Bayern Munich

Ce matin, la presse espagnole est en joie. Après six victoires consécutives du Bayern Munich face au FC Barcelone, les Blaugranas ont enfin mis un terme à cette série noire en s’imposant avec la manière. Vainqueurs 4 buts à 1, les hommes d’Hansi Flick ont prouvé que le Barça était de retour sur le devant de la scène en Ligue des Champions. Alors les titres de la presse sont logiquement flatteurs pour les Catalans. « Récital, l’Oktoberfest blaugrana » (Mundo Deportivo), « Quel Clásico nous attend ! » (Marca), « Le stade de l’euphorie est déclaré. Le Barça bat enfin sa bête noire » (Sport).

La suite après cette publicité

Côté bavarois, le coach Vincent Kompany s’est incliné devant la supériorité espagnole. « Pourquoi avons-nous perdu ? Il n’y a pas d’excuse pour la défaite d’aujourd’hui. Je tiens à féliciter le FC Barcelone pour cette victoire. Nous avons perdu, c’était une défaite claire. Nous allons nous serrer les coudes et tirer les leçons de cette défaite. Le premier but a été très amer. Pendant une demi-heure de la première mi-temps, j’ai eu le sentiment que nous pouvions gagner, puis le match a changé avec le deuxième et le troisième but. L’analyse correcte de ce match viendra calmement afin que nous puissions en tirer les leçons. »

À lire

Real Madrid : Carlo Ancelotti préparerait des changements surprises pour le Clasico

Fermin Lopez a-t-il fait faute ?

Cependant, il n’a pas fallu attendre bien longtemps avant de voir les Allemands pointer du doigt l’action de la 36e minute ayant amené le but du 2-1 pour le Barça. Une action litigieuse puisque les Bavarois reprochent à l’arbitre de ne pas avoir sanctionné la poussette de Fermin Lopez dans le dos Kim Min-jae. « Je ne veux pas blâmer l’arbitre, mais recevoir un tel coup de pouce, c’est déjà décisif pour ce duel », a déclaré le directeur sportif Max Eberl en zone mixte, imité quelques instants plus tard par Joshua Kimmich au micro de DAZN.

La suite après cette publicité

« On voit que le bras est là. Le problème, c’est que quand tu sautes, tu n’as pas autant de tension et puis il suffit d’une petite poussée pour ne pas très bien attraper le ballon. S’il siffle cela pendant le match, il ne pourra pas le reprendre. Pour moi, c’est plutôt un acte d’antijeu. Je sais que cela ne ressemble pas à grand-chose sur les images, mais tous ceux qui jouent au football savent que si vous vous hissez là-haut et que vous êtes légèrement touché par derrière, cela a un impact. » En attendant, le constat est là : le Bayern Munich n’a pris que trois points en trois matches et pointe à la 23e place du classement avant de recevoir Benfica le 6 novembre prochain.