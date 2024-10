Ligue des Champions : le FC Barcelone écrase le Bayern Munich, Liverpool engrange, Man City se balade

Un grand classique et un immense choc entre deux mastodontes qui ont parfaitement réussi leur début de saison avec leurs nouveaux coachs. Ce FC Barcelone-Bayern Munich mettait clairement l’eau à la bouche de tous les fans de football et les deux équipes ont fait en sorte de ne décevoir personne. Même pas une minute de jeu que Raphinha ouvrait la marque. Comment ? Fermin Lopez lançait dans un timing idéal (bien aidé par le positionnement lunaire de Kimmich) son coéquipier brésilien, qui pouvait défier Manuel Neuer en tête à tête. Là où beaucoup auraient tremblé, l’ancien Rennais a décidé de contourner le portier allemand avant de finir dans le but vide (1-0, 1ère).

Le Barça était visiblement prêt à exorciser ses démons munichois ce mercredi soir avec cette ouverture du score rapide, mais ce n’était que de la poudre aux yeux. Car c’est bien le Bayern Munich de Vincent Kompany qui prenait le contrôle des opérations. Kane pensait même égaliser sur un centre de Müller, mais il était finalement signalé hors-jeu. Rebelote quelques minutes plus tard, et cette fois pas de hors-jeu. L’attaquant anglais reprenait victorieusement et acrobatiquement un centre tendu de Gnabry (1-1, 18e). Le rouleau compresseur bavarois était lancé ? Pas cette année. Le Barça reprenait peu à peu ses esprits, les débats s’équilibraient, et Fermin Lopez décidait de sortir la boîte à malice. Une petite poussette, et Kim Min Jae était aux oubliettes. Il n’y avait plus qu’à servir Lewandowski dans la surface, qui n’avait plus qu’à punir son ancien club (2-1, 36e).

Mieux, le club catalan enfonçait son adversaire avec un 3e but juste avant la pause, par l’inévitable Raphinha. Le capitaine du soir, bien servi sur le côté gauche par Casado, s’avançait et enroulait sa frappe pour tromper un Neuer décidément peu inspiré (3-1, 45e). Le Bayern tentait de se montrer plus menaçant au retour des vestiaires, mais il était encore puni sur un contre éclair. A la passe, Yamal, qui renversait vers Raphinha. Le Brésilien, étincelant, contrôlait de la poitrine à pleine vitesse et croisait sa frappe (4-1, 56e). Triplé pour le capitaine blaugrana, qui pouvait exulter devant les supporters du stade Montjuic. Kompany lançait Musiala, Coman et Goretzka mais le score ne bougeait plus. Victoire de prestige pour le Barça, et une belle revanche aussi pour Hansi Flick, l’ancien coach du Bayern.

Man City déroule, Thuram sauve l’Inter

Dans les autres rencontres de la soirée, il y avait également de belles affiches, comme ce RB Leipzig-Liverpool séduisant. Et si le club allemand a embêté le leader de Premier League en première période, il n’a pas converti ses occasions. Au contraire des Reds, qui ont ouvert la marque via Darwin Nunez, qui a chipé le but à Mohamed Salah en poussant le ballon au fond des filets (0-1, 28e). Derrière, ils ont pu dérouler mais sont tombés sur un grand Gulacsi. Openda a inscrit deux buts refusés pour hors-jeu au cours de la rencontre, et a mal géré ses situations offensives en fin de rencontre. Pour Liverpool, cela fait 3 victoires en 3 matches dans cette phase de ligue.

Manchester City a évidemment largement dominé face au Sparta Prague, a vite ouvert le score avec Foden dès la 3e minute, mais a attendu la deuxième période pour prendre le large. Il a fallu un geste acrobatique d’Erling Haaland pour faire le break, suite à un débordement et un centre de Savinho. Stones a alourdi la marque, avant le doublé du Norvégien et un penalty de Nunes, pour un score final de 5-0. L’une des surprises de la soirée est venue du stade de la Luz, puisque le Feyenoord Rotterdam a foudroyé Benfica. Deux coups de tonnerre en première période, par Ueda et Milambo, et une addition qui aurait pu être plus corsée pour le club lisboète, totalement dépassé ce soir. La réduction du score d’Aktürkoglü n’aura servi à rien, et Milambo s’est même offert un doublé en fin de rencontre.

L’Inter Milan, de son côté, se déplaçait sur la pelouse des Young Boys de Berne, une équipe qui avait encaissé 8 buts en 2 rencontres. Mais le club italien a peiné, et Arnautovic a même raté un penalty en début de deuxième période, qui aurait bien facilité la tâche de son équipe. Il a fallu attendre l’entrée en jeu de Marcus Thuram pour débloquer la rencontre. Le Français a surgi sur un centre de Di Marco pour offrir la victoire à son équipe. Enfin, le Dinamo Zagreb, qui avait sombré face au Bayern Munich lors de la première journée en encaissant 9 buts, a gagné à l’extérieur face au RB Salzbourg.

