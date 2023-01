Davide Ballardini est le nouvel entraîneur de Cremonese

L’U.S. Cremonese a officialisé l’arrivée de Davide Ballardini pour prendre le relais de Massimiliano Alvini, remercié par la direction des Grigiorossi, en tant qu’entraîneur de l’équipe première. Le technicien italien de 59 ans a signé un accord qui le liera au club basé en Lombardie jusqu’au 30 juin 2024. Avec lui, arrivent également à Cremonese les membres de son staff dont Carlo Regno, prochain entraîneur adjoint, Francesco Bertini, qui s’occupera de l’entrainement physique et sportif, Roberto Beni, un des collaborateur technique, Nicola Tarroni, un autre collaborateur technique, et Andrea Sardini, qui sera en charge de l’entraînement des gardiens.

Après Palerme, la Lazio (avec laquelle il a remporté la Supercoupe d’Italie en 2009), Palerme, Bologne et le Genoa, il s’agit d’un nouveau défi pour Davide Ballardini. «Les propriétaires de Cremonese et le club souhaitent la bienvenue au nouvel entraîneur et à son équipe. Ballardini sera officiellement présenté à la presse dans les prochains jours» peut-on d’ailleurs lire dans le communiqué du club italien. Pour rappel, Cremonese affrontera Naples en 8èmes de finale de la Coupe d’Italie puis devra se relancer en Serie A face à Bologne, alors que pour l’instant le club lombard est la lanterne rouge du championnat italien.

