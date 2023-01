Cremonese : Massimiliano Alvini renvoyé par sa direction, Davide Ballardini attendu

C’était malheureusement attendu et c’est désormais officiel : la défaite contre Monza ce samedi (2-3) était donc celle de trop pour l’entraîneur italien Massimiliano Alvini (52 ans). Arrivé cet été pour orchestrer la huitième campagne en Serie A du club, le tacticien de 52 ans a été remercié par la direction des Grigiorossi en début de soir, en raison de l’accumulation des mauvais résultats, à l’heure où le promu italien ferme le classement, campant la 20ème place toujours sans victoire cette saison : «L’US Cremonese annonce avoir relevé Massimiliano Alvini et son staff de la direction technique de l’équipe première. Le club gris-rouge tient à remercier le coach et ses collaborateurs pour le sérieux, le professionnalisme et la passion dont fait preuve le travail quotidien effectué ces derniers mois», pouvons nous lire dans le communiqué officiel du club.

Selon les informations de tous les médias italiens, Davide Ballardini est tombé d’accord pour devenir le nouvel entraîneur de l’équipe première. Ancien technicien de la Genoa et la Lazio, il va signer un contrat jusqu’en 2024 et l’officialisation tombera dans les prochaines heures, lorsque les derniers détails seront finalisés avec les membres de son nouveau staff.

