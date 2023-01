Serie A : la Cremonese n’y arrive toujours pas contre Monza

C’est l’histoire d’un club de Lombardie promu en Serie A qui n’arrive pas à gagner. À l’occasion de la réception de Monza, autre promu dans l’élite du football italien, cet après-midi, les Grigiorossi ne sont pas parvenus à sortir de cette spirale négative. Les joueurs de Massimiliano Alvini se sont retrouvés menés 3-0, à cause d’un but de Patrick Ciurria (8e) et d’un doublé de Gianluca Caprari (19e, 55e).

La suite après cette publicité

Jamais vaincus, ils sont revenus dans la partie, grâce au vétéran Daniel Ciofani (67e) et au Nigérian Cyriel Dessers (83e), mais n’ont pas réussi à inscrire le troisième but, synonyme de match nul. Cette 11e défaite de Cremonese (2-3), lanterne rouge de Serie A, place les Lombards à 8 points du maintien. Monza grimpe provisoirement au 11e rang.

À lire

Le nouveau casse-tête mercato de l’OM