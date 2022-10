Hoffenheim - Bayern Munich : les compositions sont tombées

Le Bayern Munich se déplace sur la pelouse du TSG Hoffenheim ce samedi après-midi pour le compte de la 11e journée de Bundesliga (à suivre en direct commenté sur FM à partir de 15h30). Les Bavarois (2es), pointés à quatre longueurs de l'Union Berlin, n'ont pas le droit à l'erreur s'ils ne veulent pas laisser filer le leader du championnat.

Pour cette rencontre, Hoffenheim présente une équipe avec seulement deux changements par rapport à la victoire contre Schalke la semaine dernière (3-0). Suspendu, Vogt laisse sa place dans la défense à trois à Akpoguma alors que Nsoki est de nouveau titularisé. Angelino retrouve son couloir gauche. Le duo d'attaque est toujours composé de Rutter et Dabbur. De son côté, Nagelsmann aligne un onze remanié en raison notamment des absences d'Hernandez, Müller, Neuer et Sané. Pavard et Upamecano démarrent en défense, tout comme Coman sur le couloir droit offensif. Gnabry plutôt que Mané évoluera à gauche et Choupo-Moting en pointe, soutenu par Musiala. Kimmich est associé à Goretzka à la récupération.

Les compositions d'équipes :

Hoffenheim : Baumann - Akpoguma, Kabak, Nsoki - Skov, Prömel, Geiger, Angelino - Baumgartner - Rutter, Dabbur

Bayern Munich : Ulreich - Pavard, Upamecano, De Ligt, Davies - Kimmich, Goretzka - Coman, Musiala, Gnabry - Choupo-Moting