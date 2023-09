Espagne : la nouvelle génération envoie un message fort

La suite après cette publicité

7-1 et 6-0. Certes, la Roja a affronté des adversaires d’un calibre très inférieur, que sont la Géorgie et Chypre. Mais il y avait bien longtemps que les sensations laissées par les joueurs espagnols n’avaient pas été aussi bonnes. Si la presse locale ne cède pas encore à l’enflammade, consciente du faible niveau des adversaires rencontrés par les troupes de Luis de la Fuente, elle ne manque toute de même pas de mettre en avant les prestations des jeunes pousses de la sélection, qui ont brillé pour la plupart.

« Le baby-boom de l’Espagne », titre ainsi le journal Marca dans ses pages intérieures. Il y a trois hommes - pour ne pas dire adolescents - qui ont marqué des points pendant cette trêve. Le premier, forcément, n’est autre que Lamine Yamal, la sensation de ce début de saison à Barcelone. Entré en jeu contre la Géorgie (1 buts), puis titulaire face à Chypre, le Catalan a brillé et a encore montré toute l’étendue de son talent avec le ballon entre les pieds. Son partenaire en club, Gavi, n’est pas resté en marge et a aussi été très performant, lui qui a démarré les deux rencontres.

Les jeunes sont au rendez-vous

Enfin, Nico Williams, un peu moins médiatisé que les deux autres, a lui aussi marqué les esprits. Trois passes décisives et un but pour l’ailier basque de 21 ans qui s’affirme comme un des plus gros talents de notre pays voisin. Trois pépites auxquelles il faut ajouter Pedri, absent lors de ce rassemblement, ainsi que d’autres éléments parfois tout aussi prometteurs comme Alex Baena de Villarreal, qui, du haut de ses 22 ans, auteur d’une belle entrée en jeu contre Chypre, ou encore Alejandro Baldé, Martin Zubimendi et Yeremi Pino. Ferran Torres, un peu plus âgé que tout ce beau monde mais encore jeune (23 ans), confirme lui son retour en force et quitte ce rassemblement avec un doublé.

Du beau monde bien entouré par des joueurs plus expérimentés comme Rodri, Alvaro Morata ou Dani Carvajal. Après avoir remporté la dernière Ligue des Nations, l’Espagne peut donc se tourner vers l’avenir avec optimisme. Surtout que cet été, les équipes de jeunes de la Roja ont encore obtenu de bons résultats, avec une demi-finale lors de l’Euro U19 et une défaite en finale contre l’Angleterre à l’Euro espoirs. De quoi confirmer que le réservoir espagnol est toujours présent, et que les générations à venir sont particulièrement prometteuses…