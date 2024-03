JO : tout savoir sur les tirages et les adversaires de l’équipe de France

Ce soir à 20h00, la France connaîtra ses futurs adversaires pour la compétition olympique de football (24 juillet au 9 août pour les hommes, du 25 juillet au 10 août pour les femmes). Les tirages au sort des tournois masculin et féminin auront lieu au siège de Paris 2024, à Saint-Denis. Ils seront diffusés sur France 3 et pourront être suivis en direct sur notre site. Pour effectuer ces tirages, le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques (COJO) a invité du beau monde. L’ancien international ivoirien Didier Drogba sera de la partie, tout comme Javier Saviola (champion olympique en 2004), l’ancienne gardienne du Canada Stéphanie Labbé (en bronze en 2016, en argent en 2021) mais aussi Marie-José Pérec, la légende française de l’athlétisme (double championne olympique sur 200m et 400m en 1996), pressentie pour être le dernier relayeur de la flamme. L’Équipe de France U23 et Thierry Henry pourront dès lors préparer leurs matchs. Les Bleuets peuvent tirer des grosses pointures.

La suite après cette publicité

Des adversaires potentiels, 12 équipes sur 15 équipes restantes sont connues. L’Espagne (vice-championne olympique), l’Argentine, l’Égypte, les États-Unis, Israël, le Mali, le Maroc, la Nouvelle-Zélande, le Paraguay, la République dominicaine et l’Ukraine se sont qualifiés, auxquels il faudra ajouter trois équipes asiatiques qui se disputeront leur billet début mai. Le dernier participant sera lui issu d’un barrage entre une de ces équipes asiatiques et une équipe africaine.