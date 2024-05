Atalanta : Gianluca Scamacca, l’homme de tous les dangers pour l’OM

En France, son nom résonne comme l’ancienne future recrue du Paris Saint-Germain. Et après une saison bien compliquée en Premier League sous le maillot de West Ham, l’attaquant italien, Gianluca Scamacca (25 ans), retrouve de très belles couleurs avec l’Atalanta Bergame au grand dam de l’Olympique de Marseille. En effet, les Phocéens s’apprêtent à ouvrir les portes du stade Vélodrome au club lombard, dans le cadre de la demi-finale aller de la Ligue Europa. Si l’affiche peut paraître assez équilibrée sur le papier, la Dea peut se vanter d’arriver dans les Bouches-du-Rhône avec un plein de confiance, des individualités très fortes, des matchs références récemment disputés et surtout des cadres en grande forme reposés lors de la dernière journée de Serie A contre Empoli. Si Teun Koopmeiners, Ederson, Charles De Ketelaere sont des noms à surveiller, le buteur italien, Gianluca Scamacca, est l’homme qui a renversé Liverpool à Anfield.

«Il a su se construire un palmarès en jeunes impressionnant et il affirme de plus en plus son talent au plus haut niveau, c’est un joueur qui m’impressionne. Il a été exceptionnel contre nous – vraiment, vraiment bon. C’était difficile de jouer contre lui. Pour une tactique spécifique, je pense qu’il est une option fantastique. Un joueur très concentré qui sait faire descendre le ballon et donner le temps de remonter. Il est une menace dans la surface. C’est un package vraiment intéressant. Il a fait une grande différence dans ce match», avait déclaré l’entraîneur allemand, Jürgen Klopp, avant le match retour des quarts de finale. Il est vrai que l’ancien grand attaquant de Sassuolo est en train de dominer tous les débats en Italie sur cette année 2024. Sur la double confrontation contre l’OM, le numéro 90 sera le principal danger à surveiller.

Une année 2024 flamboyante !

Cette saison, Gianluca Scamacca affiche de solides statistiques de 15 buts, 5 passes décisives, en 36 rencontres disputées toutes compétitions confondues. Pourtant il a vécu une longue disette au début de saison, ne trouvant pas le chemin des filets en Serie A pendant plus de deux mois entre le 4 novembre et 27 janvier. Cela avait forcé Gian Piero Gasperini à remonter les bretelles de son joueur dans la presse. «Cette année, nous assistons à des changements de rôle très fréquents, il est évident que pour éviter les infériorités numériques, les attaquants doivent être dynamiques. Il est clair que nous ne pouvons pas nous attendre à ce que Scamacca coure les kilomètres d’Ederson ou de De Roon mais lui et tous les attaquants doivent avoir une large marge d’action». Une gestion rude qui a fait un bien fou à Scamacca. Depuis mars, seuls Harry Kane au Bayern Munich (11 buts en 11 matchs), Florian Wirtz au Bayer Leverkusen (9 buts en 11 matchs), Kylian Mbappé au PSG (11 en 12 matchs) et Cole Palmer (11 buts en 9 matchs) ont plus marqué que Scamacca en Europe.

Encore récemment, Gianluca Scamacca s’est illustré en inscrivant un doublé contre Liverpool, un but contre le Napoli en championnat et un autre but contre la Fiorentina en Coppa. Une régularité qui ravit le principal intéressé : «je suis content d’avoir aidé l’équipe, ce sont les autres qui m’ont mis dans les meilleures conditions, jouer dans cette Atalanta est magnifique. Je n’ai jamais perdu ma confiance ni même mon sourire. Des sentiments de vengeance ? Aucun. Maintenant, je récolte les fruits d’un voyage qui a commencé il y a sept mois». Attention néanmoins au léger pépin physique récemment contracté. Présent sur la feuille de match mais laissé au repos contre Empoli, il n’est pas rentré en jeu. Gian Piero Gasperini ne s’est pas montré inquiet mais appelle malgré tout à la prudence : «Je n’ai pas pu le faire rentrer et ça me contrarie, c’est un joueur qui a besoin de jouer. On va voir comme sa gêne évolue dans les prochains jours». Il s’est entraîné avec le reste du groupe lundi et sera donc disponible pour le match face à l’OM. Le club lombard ne cesse de prendre la défense de son joueur en militant pour les grandes échéances nationales à venir…

L’Euro en ligne de mire

Avec des saisons très compliquées pour Ciro Immobile, Moise Kean et Andrea Belotti, une place est à prendre en pointe de l’attaque italienne pour l’Euro 2024 en Allemagne (14 juin - 14 juillet). Pourtant, Gianluca Scamacca n’avait pas été convoqué lors du dernier rassemblement pour les matchs amicaux contre l’Équateur et le Venezuela. Selon les rumeurs de la presse italienne, le sélectionneur italien, Luciano Spalletti, aurait décidé de se passer de l’ancien buteur de Sassuolo en raison d’un problème comportemental. En effet, l’attaquant de 25 ans ferait partie des joueurs passant de longues nuits blanches à jouer à la PlayStation. Mais Scamacca a tout fait pour envoyer un message à son sélectionneur sur et en dehors du terrain : «Il peut toujours compter sur moi. J’essaie toujours de donner le meilleur de moi-même et de réaliser mon potentiel. Quand cela arrive, je suis encore plus heureux et plus déterminé. J’ai poursuivi ce chemin depuis le début de la saison, donc je suis super content, surtout pour l’Atalanta, car ils ont été les premiers à croire en moi». Avec de belles performances sur cette fin de saison, nul doute que Gianluca Scamacca a marqué beaucoup de points dans la hiérarchie italienne.

Ses principaux concurrents restent assez inexpérimentés avec le jeune Lorenzo Colombo ou l’oriundo Mateo Retegui. En terminant la saison avec des trophées en poche sous le maillot de l’Atalanta et des statistiques en hausse, Scamacca risque d’être du voyage avec la Nazionale. En tout cas, il aura tout faire pour : «je sais que je dois travailler dur sur de nombreux aspects et j’essaie de m’améliorer chaque jour. Ce sont des moments et parfois vous avez juste besoin de ce clic qui vous fait exploser. Je n’y pense pas. Je me concentre uniquement sur le travail. Les déclarations de Gasperini ? Je pense que c’est une façon de me motiver, une carotte et un bâton. J’essaie de les prendre dans le bon sens et j’ai la motivation d’en faire encore plus». Alors que l’ombre d’un doublé Coppa - Europa League plane au-dessus de la Dea, un homme carbure à quelques mois de l’Euro 2024. Et si la Squadra Azzurra avait enfin trouvé son grand attaquant tant recherché ?