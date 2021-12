Mercato OL : Lucas Paquetá a refusé un pont d'or érigé par Newcastle

La suite après cette publicité

Si l'actualité autour de l'Olympique Lyonnais est tristement marquée par les nouveaux incidents en tribunes ayant émaillé le 32e de finale opposant le Paris FC au club rhodanien vendredi (match définitivement arrêté, alors que le score était de 1-1 à la mi-temps), il ne faut pas oublier que le mercato hivernal approche à grands pas et que de nombreux mouvements seront tentés par des clubs dans le besoin.

Newcastle fait justement partie de cette catégorie d'écuries. Les Magpies, avant-derniers de Premier League, vont devoir renforcer l'effectif d'Eddie Howe afin de remplir, d'ici la fin de l'exercice 2021-2022, la mission maintien du club passé sous contrôle saoudien en octobre dernier. Selon nos informations, les dirigeants des Toons ont en ce sens fait de Lucas Paquetá (24 ans), le métronome de l'OL, l'une de leurs cibles en janvier en prochain.

Paquetá a recalé Newcastle

Pour tenter de convaincre l'international brésilien (28 sélections, 6 buts) de rallier le nord-est de l'Angleterre, Newcastle est d'ailleurs prêt à faire des folies. En témoigne le salaire de 850 000 euros mensuels (soit plus de 10 M€ à l'année) offert par les pensionnaires de St James' Park au numéro 10 des Gones, dont le contrat expire en juin 2025 avec l'OL. Toutefois, toujours selon nos sources, l'Auriverde a éconduit cette proposition.

Lucas Paquetá se sent en fait très bien à Lyon. S'il devait quitter le Groupama Stadium, ce ne serait que pour rejoindre un club plus huppé que l'Olympique Lyonnais en Europe. Une nouvelle plutôt rassurante pour Peter Bosz et Jean-Michel Aulas, tant celui qui a fait trembler le chemin des filets à 7 reprises et délivré 4 passes décisives en 21 rencontres toutes compétitions confondues devrait jouer un rôle déterminant dans la fin de saison des Rhodaniens, actuels 13èmes de Ligue 1 et qualifiés pour les 8es de finale de la Ligue Europa.