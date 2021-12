Olympique Lyonnais : Peter Bosz vole au secours de Lucas Paqueta

La suite après cette publicité

Meilleur joueur de l'Olympique Lyonnais avec Anthony Lopes sur ce début de saison, Lucas Paqueta (24 ans) régale avec les Gones. Sur la lancée de la saison dernière, le milieu offensif a passé un cap individuellement et son bilan de 7 buts et 4 offrandes en 21 matches sur le plan individuel est particulièrement probant. Cependant, la situation se complique doucement, mais sûrement depuis quelques semaines. Souvent utilisé en pointe de l'attaque en l'absence de Moussa Dembélé et même d'Islam Slimani, l'international auriverde a un peu baissé le pied.

Pourtant récemment honorer du titre de meilleur joueur de Ligue 1 du mois d'octobre, l'ancien de Flamengo reste précieux avec deux buts et une passe décisive sur ses quatre derniers matches de Ligue 1. Quatre rencontres qui se sont néanmoins achevées par deux défaites, un nul et une seule victoire. Un bilan collectif moyen qui témoigne de l'importance de Lucas Paqueta dans le collectif lyonnais. En conférence de presse, Peter Bosz a tenu à défendre son joueur : «je vais vous montrer deux images de football. Ça fait un mois qu’on dit que Paqueta est le meilleur joueur du championnat et maintenant il ne pourrait plus jouer dans l’équipe ? Ça ne marche pas comme ça pour moi.»

Peter Bosz prêt à aider Lucas Paqueta

Conscient que Lucas Paqueta n'est pas dans sa meilleure forme, le coach néerlandais est loin d'être dramatique et s'attend à un rebond de son joueur. D'ailleurs, Peter Bosz a clamé qu'il comptait le soutenir : «c’est à moi de l’aider pour retrouver son niveau, mais il reste un très très bon joueur. Oui il traverse une période difficile comme l'équipe. On voit son importance pour l'équipe. Si Lucas joue bien on est bon, s'il n’est pas bien on est en difficulté. Dans le football personne ne peut garder ce niveau-là. Il a l'expérience du Milan, mais ça reste un jeune joueur. Je dois l'aider à gagner en stabilité.» S'il n'a pas hésité à installer Lucas Paqueta comme attaquant de pointe, Peter Bosz est bien conscient que pour tirer le meilleur des qualités du brésilien ce sera un cran plus bas.

Fier de l'obéissance de son joueur qui n'a pas rechigné à s'adapter, Peter Bosz estime que Lucas Paqueta a rempli son rôle comme il le devait et en fonction du contexte qui était compliqué : «je lui ai expliqué pourquoi je l'ai mis avant-centre. À notre avis, Lucas était la meilleure solution pour ce poste. Il était la meilleure solution quand Moussa Dembele s’est cassé la jambe. Je vais l’aider car il aidait l’équipe en jouant à un poste qui n’était pas le sien. Il a marqué des buts et a gardé le ballon dans cette position. Il peut y jouer. Son meilleur poste, c'est milieu offensif, mais il fallait qu'il aide l'équipe. Je suis sûr qu'il reviendra à son meilleur niveau.» Avec les retours d'Islam Slimani et surtout de Moussa Dembélé, Lucas Paqueta va retrouver son rôle préférentiel et du côté de l'OL, on attend évidemment retrouver la meilleure version du Brésilien.