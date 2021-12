OL : le malaise Lucas Paqueta

La suite après cette publicité

Ces derniers mois, tous les amateurs de Ligue 1 étaient unanimes. Après avoir arraché Lucas Paqueta (24 ans) à l’AC Milan pour seulement 20 M€, l’Olympique Lyonnais avait réalisé l’un des casses du siècle. Très rapidement intégré au style rhodanien, le Brésilien n’avait pas traîné pour séduire tout son monde. Milieu de terrain solide et décisif dès sa première saison en France (9 buts, 6 passes décisives en 30 matches), Paqueta avait marqué son territoire.

Cette année, après avoir récupéré le numéro 10 de Memphis Depay, il a poursuivi sur sa lancée. Meilleur buteur de son équipe en championnat (6 réalisations, 3 assists en 16 rencontres), l’ancien pensionnaire de Flamengo a longtemps porté les siens. Mais depuis quelques temps, il n’affiche plus le même visage. À Rennes, le 7 novembre dernier, alors que l’OL subissait une véritable leçon de football (4-0), le Brésilien est allé chiper le penalty à Houssem Aouar, pourtant tireur attiré, uniquement pour gonfler ses statistiques.

Paqueta ne veut plus jouer faux neuf

Un petit événement qu’Aouar avait immédiatement dédramatisé, mais aujourd’hui L’Équipe indique que Paqueta est au coeur de toutes les discussions au sein de l’OL. Dimanche dernier, à Bordeaux, sa perte de balle a été à l’origine de l’erreur de Malo Gusto ayant débouché sur le but d’Elis. Mais en conférence de presse, Peter Bosz n’a pas choisi d’enfoncer son jeune défenseur. « Quand Paqueta perd le ballon à la fin avec son expérience, ça ne doit pas lui arriver. J’ai moins de problèmes avec Malo. »

Les petits reproches se multiplient, mais le quotidien sportif ajoute que deux facteurs expliquent également le coup de mou de Paqueta : l’annonce du futur départ de Juninho et son repositionnement en faux neuf. Très clairement, le Brésilien n’en peut plus d’évoluer à ce poste. Il n’est plus au coeur du jeu comme il aime être d’habitude et ça l’affecte. D’autant que Bosz dispose de deux vrais neuf dans son effectif : Moussa Dembélé et Islam Slimani. De plus en plus chahuté après les mauvais résultats de l’OL, Peter Bosz va également devoir trouver rapidement une solution pour redonne le sourire à son élément le plus indispensable.