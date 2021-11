Ligue 1, OL : Lucas Paquetá élu joueur du mois d'octobre

Après Kylian Mbappé (PSG) en août et Seko Fofana (RC Lens) au mois de septembre, c'est un Lyonnais qui vient d'être récompensé aux Trophées UNFP du joueur du mois. Apparu à quatre reprises en octobre et auteur de deux passes décisives, le Brésilien Lucas Paquetá a en effet décroché le titre de meilleur joueur du mois d'octobre en Ligue 1.

La suite après cette publicité

Avec 46% des votes récoltés, l'ancien joueur de l'AC Milan devance ainsi Gaëtan Laborde (39%, Stade Rennais) et Andy Delort (15%, OGC Nice). Et on peut dire que cette récompense semble logique pour Lucas Paquetá, qui a été très en vue le mois dernier sous les couleurs des Gones.