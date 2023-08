OL : Jean-Michel Aulas attaque John Textor en justice !

La suite après cette publicité

Décidément John Textor et Jean-Michel Aulas ne partiront pas en vacances ensemble. Le premier a pris la succession du second la saison dernière et l’a écarté il y a désormais quelques semaines. Depuis, Jean-Michel Aulas ne manque pas d’attaquer l’homme d’affaires américain. Ce mardi soir, ce dernier avait d’ailleurs expliqué dans une interview que Jean-Michel Aulas ne lui avait pas fait part des inquiétudes de la DNCG sur les finances rhodaniennes. Le président historique n’avait pas manqué de menacer John Textor d’une attaque en justice : «j’imagine que ces propos ne sont pas de John Textor car en les tenant, il s’exposerait à un procès en diffamation et de plus risquerait des sanctions catastrophiques pour OL de la DNCG et de la LFP.»

Finalement, via un long communiqué, la société Holnest qui appartient à Jean-Michel Aulas a annoncé la mise en place d’une action en justice contre John Textor et sa société Eagle comme le rapporte RMC Sport. «La société Holnest, contrôlée par Jean-Michel Aulas, porte plainte en diffamation contre Eagle et John Textor, à la suite des propos prononcés par ce dernier lors d’une conférence de presse en date du 29 août» peut-on notamment lire dans ce communiqué.