OL : Jean-Michel Aulas s’en prend encore à John Textor

L’Olympique Lyonnais traverse une zone de turbulences. Quelques jours après le match nul moribond face à l’OGC Nice (0-0) le week-end dernier, John Textor a brassé l’actualité autour de l’OL devant la presse. Outre le manque criant de résultats et le cas Laurent Blanc, le propriétaire du club rhodanien a détaillé les coulisses de sa brouille avec Jean-Michel Aulas. L’homme d’affaires américain a notamment reproché à son prédécesseur de lui avoir caché les inquiétudes de la DNCG alors que la vente de l’OL était sur le point d’être bouclée. Comme l’a rapporté RMC Sport, Jean-Michel Aulas aurait dissimulé les craintes du gendarme financier du football français sur la situation du club à l’intérieur d’un mail envoyé à John Textor.

Cette sortie médiatique de John Textor a déplu au principal intéressé qui n’a pas tardé à contre-attaquer. En effet, l’ex-président des Gones via un tweet cinglant a menacé l’Américain de le poursuivre en diffamation. « J’imagine que ces propos ne sont pas de John Textor car en les tenant il s’exposerait à un procès en diffamation et de plus risquerait des sanctions catastrophiques pour OL de la DNCG et de la LFP », a sèchement rétorqué Jean-Michel Aulas. La guerre est déclarée.