OL : le gros coup de pression de John Textor à Laurent Blanc

L’Olympique Lyonnais traverse une période compliquée en ce début de saison. Après deux défaites, dont une retentissante contre Montpellier au Groupama Stadium, le club rhodanien a enchaîné avec un triste match nul face à Nice. Le climat est donc particulièrement tendu à Lyon en ce moment, d’autant plus que Laurent Blanc n’a pas caché son désarroi après le fiasco à domicile. L’entraîneur des Gones a même mis un petit coup de pression à John Textor concernant le mercato poussif de l’OL. Lors d’une visioconférence organisée avec plusieurs médias ce mardi soir, le président de la formation rhodanienne lui a d’ailleurs répondu. «Il doit faire son travail d’entraîneur, c’est tout ce que j’attends de lui», a notamment confié l’homme d’affaires américain.

John Textor est ensuite revenu sur les sorties médiatiques de Laurent Blanc. «Je n’apprécie pas le manque d’unité des leaders jusqu’à la base du vestiaire. Il dit qu’il a besoin de joueurs, notamment pour son organisation défensive, et je le comprends. J’ai une bonne relation avec lui, je lui ai juste demandé d’arrêter ses jeux avec les médias et les polémiques, de se modérer et faire en sorte que son travail parle pour lui», a encore lâché le dirigeant lyonnais avant de rajouter une phrase qui devrait accentuer la pression sur l’entraîneur rhodanien : «il se sait menacé s’il n’a pas de résultats et finir en dehors des places européennes serait un échec. Le coach sait que j’attends de lui qu’il cultive ses talents». Le message est passé !