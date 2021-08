Le Bayern Munich met Corentin Tolisso sur le marché à un prix très abordable

La suite après cette publicité

Le Bayern Munich a du pain sur la planche avec ses joueurs. Certains comme Joshua Kimmich, Kingsley Coman et Leon Goretzka réclament des prolongations XXL, quand d’autres sont davantage poussés vers la sortie. C’est le cas du champion du monde 2018 Corentin Tolisso (27 ans). Recruté en 2017 en échange de 41 M€, le milieu de terrain français n’a plus la cote à Munich.

Revenu sur les terrains durant l’Euro après une absence de trois mois, l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais a d’ailleurs souvent été handicapé par des pépins physiques durant son étape bavaroise. En quatre ans, il n’a joué que 57 matches de Bundesliga, soit même pas 15 rencontres par saison. Mais alors que la pénurie de milieux faisait réfléchir le Bayern, L’Équipe nous apprend que les Munichois ont tranché.

Tolisso est à vendre

Une réunion s’est tenue récemment et il a été décidé de se séparer du Français. Et à un an de la fin de son contrat, Tolisso ne coûtera pas vraiment très cher. En clair, le quotidien sportif annonce que l’ex-Gone coûtera 10 M€ au club qui voudra l’enrôler. Une somme largement abordable pour plusieurs écuries habituées aux joutes européennes.

Plutôt évasif lorsqu’il faut évoquer le cas de son joueur, le nouvel entraîneur du Bayern Munich, Julian Nageslmann a d’ailleurs déjà identifié le remplaçant de Tolisso. Il s’agit de l’Autrichien du RB Leipzig, Marcel Sabitzer. Une cible dont le coût serait d’environ 18 M€. Affaire à suivre.