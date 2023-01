Fluminense veut faire revenir Thiago Silva et Marcelo

La suite après cette publicité

Actuellement 2e de Brasileirão Assaí (D1 brésilienne), Fluminense a les dents qui rayent le parquet. Si le club carioca est parvenu à rapatrier d’anciens internationaux au cours des dernières années comme Ronaldinho, Fred, Felipe Melo ou encore Ganso, deux autres stars auriverdes sont ciblées. Interrogé en conférence de presse, Mário Bittencourt, président du club, a confié qu’il rêverait de faire revenir Thiago Silva et Marcelo, tous les deux déjà passés par Fluminense.

«Pour Thiago Silva, on attend d’abord sa décision avec Chelsea, on ne sait pas s’il renouvellera là-bas ou pas à la fin de la saison. Nous attendons d’en savoir plus, et après nous entamerons une conversation avec lui pour le faire revenir à Fluminense. Pour Marcelo, c’est aussi une volonté, mais il a une situation similaire à Thiago Silva. Il est encore sous contrat en Grèce jusqu’en mai. Nous attendons de voir sa décision, qu’il renouvelle ou non. Il y a eu des nouvelles rumeurs selon lesquelles Al Nassr, l’équipe de Cristiano Ronaldo, s’intéressait à lui. Quoi qu’il en soit, nous continuons à surveiller sa situation», a-t-il confié. Une dernière danse où tout a commencé, ce serait beau.

