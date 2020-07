Serie A : Bologne crucifie Lecce qui se rapproche de la Serie B

Suite de la 36e journée de Serie A ce dimanche avec une opposition entre Bologne (12e, 43 points) et Lecce (18e, 32 unités). À la recherche d'une victoire depuis le 5 juillet, les locaux voulaient s'imposer pour grappiller quelques places. Placés dans la zone rouge, les visiteurs devaient aussi décrocher la victoire pour se rapprocher du Genoa, première équipe non relégable (35 pts).

En trois minutes, les Rossoblù marquaient à deux reprises grâce à Palacio (2e) et Soriano (5e). Un début de match sur les chapeaux de roues mais derrière, les Salentini revenaient avec des buts de Mancosu (45e+2) et Falco (66e). On se dirigeait alors vers un match nul mais dans le temps additionnel, Barrow crucifiait Lecce (90e+3, 3-2) ! Bologne s'imposait et passait dixième. Lecce restait 18e au classement. Et pour se sauver, il faudra gagner les deux derniers matches, tout en espérant de mauvais résultats du Genoa...